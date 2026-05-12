Napadał na sklepy i groził kasjerom nożem, teraz jemu grozi 20 lat więzienia Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Zakończyło się śledztwo w sprawie serii rozbojów, do których dochodziło w Kędzierzynie-Koźlu. Policjanci od momentu otrzymania pierwszego zgłoszenia prowadzili intensywne działania operacyjne w celu zatrzymania podejrzewanego. Mężczyzna trafił w ręce mundurowych pod koniec grudnia ubiegłego roku. Teraz prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-latkowi, który z nożem w ręku dokonał tych przestępstw. Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w połowie października 2025 roku, kiedy doszło do pierwszego z czterech rozbojów. Jak ustalili policjanci, sprawca działał według tego samego schematu - wchodził do sklepów spożywczych, groził pracownikom nożem i żądał wydania pieniędzy z kas.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu od momentu otrzymania pierwszego zgłoszenia prowadzili intensywne działania operacyjne. Mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się przed organami ścigania, jednak został zatrzymany tuż po dokonaniu kolejnego przestępstwa, do którego doszło pod koniec grudnia 2025 roku.

W trakcie czynności procesowych 34-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów - czterech rozbojów oraz kradzieży gotówki, alkoholu i papierosów o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych.

Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratora, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mieszkańcowi Kędzierzyna-Koźla. Mężczyzna odpowie za swoje czyny zgodnie z art. 280 § 2 Kodeksu karnego czyli dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / kc)