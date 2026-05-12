Kolejne wspólne działania z Fundacją DKMS. Tym razem policjanci z Lubina łączą siły dla Damiana Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Lubińscy policjanci i pracownicy cywilni wspierają każdą inicjatywę, która może pomóc drugiemu człowiekowi. Tym razem funkcjonariusze, we współpracy z Fundacją DKMS, przeprowadzili w komendzie akcję pn. Policjanci z Lubina łączą siły dla Damiana. Działania te są doskonałym przykładem zaangażowania policjantów i pracowników w inicjatywy prospołeczne. Wspierając Fundację DKMS uczestnicy nie tylko promują ideę dawstwa, ale także pokazują, że mundur to także przykład odpowiedzialności społecznej. Warto podkreślić, że każda zarejestrowana osoba może stać się nadzieją dla pacjentów cierpiących na choroby krwi, takie jak białaczka.

Damian to funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Na co dzień, jako technik kryminalistyki, zabezpiecza miejsca zdarzeń, pomaga innym i stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Dziś to on potrzebuje pomocy.

Ludzie zmagający się z białaczką czekają na swojego bliźniaka genetycznego, którym może być każdy z nas. Przeprowadzona akcja, to kolejny przykład na to, że w każdej sytuacji można liczyć na lubińskich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Mundurowi każdego dnia pomagają oraz reagują w różnych sytuacjach, nawet z narażeniem własnego życia. Włączanie się w działania, dzięki którym mogą pomóc potrzebującym, jest dla nich największą satysfakcją. Po raz kolejny policjanci wykazali się bezinteresowną chęcią niesienia pomocy - tym razem chorym na białaczkę, bo w ten zawód wpisana jest pomoc drugiemu człowiekowi.

W lubińskiej jednostce już ponad 80 procent funkcjonariuszy jest zarejestrowanych w bazie DKMS. Im więcej osób będzie zarejestrowanych, tym większa szansa dla osób chorych na nowotwór krwi i na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy niespokrewnionego.

Zarejestruj się! Zwiększ szansę na uratowanie komuś życia. Damian i wiele osób walczących z tą chorobą czeka na swojego bliźniaka genetycznego. Może to właśnie Ty?

To jednak nie koniec działań, bowiem w najbliższą sobotę, 16 maja br., na terenie Regionalnego Centrum Sportowego odbędzie się festyn charytatywny, dedykowany dwójce chorych dzieci, w tym córeczki naszego policjanta. Będą również wolontariusze Fundacji DKMS, którzy pomogą osobom chętnym w rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Nie bądź obojętny. Razem możemy więcej!