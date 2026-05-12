Tymczasowy areszt dla obywatela Uzbekistanu za oszustwa "na pracownika banku" Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na pracownika banku”. Jego zatrzymanie to efekt współpracy funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Lublinie i puławskiego Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną. Przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, kart płatniczych na różne nazwiska oraz blisko 10 000 złotych. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną puławskiej komendy, którzy szczegółowo przeanalizowali zgłoszenie pokrzywdzonego oraz wykonywali szereg czynności operacyjnych i procesowych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sprawcy kontaktowali się telefonicznie z pokrzywdzonym, podszywając się pod pracownika banku i policjanta. Wprowadzili 74-latka w błąd co do rzekomego zagrożenia środków finansowych i nakłonili do podjęcia działań mających „zabezpieczyć” pieniądze.

Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkaniec Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania funkcjonariusze znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów oszustwa. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Puławach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Apelujemy o ostrożność - funkcjonariusze Policji oraz pracownicy banków nigdy nie proszą o przekazywanie kart płatniczych, kodów PIN ani instalowanie dodatkowego oprogramowania. W przypadku podejrzanych telefonów należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem lub Policją.