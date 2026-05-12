Adam walczy, a my razem z nim. Trwa zbiórka na jego leczenie

Data publikacji 12.05.2026
Nasz Kolega, Adam Worzała policjant z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku walczy z nowotworem i nie zamierza się poddawać. Trwa zbiórka na jego leczenie. To zabiegi i badania, które wspomogą Adama w procesie powrotu do zdrowia. Koszty są duże, więc niezbędna jest pomoc każdego z nas. Pomóżmy naszemu Koledze!

Chcesz pomóc? 

Link do zbiórki na Zrzutka.pl: Tata-Policjant służył innym, dziś Ty pomóż mu pokonać raka!

Zbiórkę prowadzi również Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Gdańsku:

Plakat promujący zbiórkę.

