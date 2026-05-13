Wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi Prokuratury i Policji Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj W dniu 10 grudnia 2025 roku Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń podpisali porozumienie dotyczące elektronicznej wymiany danych przetwarzanych na potrzeby prowadzonych spraw karnych.

Zawarcie porozumienia umożliwiło elektroniczne przekazywanie danych rejestrowanych w sprawach karnych pomiędzy jednostkami Policji i prokuratury oraz przekazywanie zdigitalizowanych w prokuraturze akt postępowań przygotowawczych funkcjonariuszom Policji.

Wymiana danych oraz zdigitalizowanych akt z sukcesem została wdrożona zarówno w systemie PROK-SYS, jak i w policyjnym systemie ERCDŚ w pierwszym kwartale 2026 r. Elektroniczną wymianą danych zostały objęte wszystkie jednostki Policji, Centralne Biuro Śledcze oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Po stronie Prokuratury nowa funkcjonalność systemu PROK-SYS została udostępniona wszystkim jednostkom - prokuraturom rejonowym, okręgowym, regionalnym oraz wydziałom zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Ilość udostępnianych danych od początku wdrożenia nowych rozwiązań dynamicznie rośnie. Tylko w kwietniu 2026 r. z systemu Policji do systemu Prokuratury przesłano prawie 30 tys. paczek danych zawierających informacje zarejestrowane w systemie ERCDŚ.

Przedstawione dane ilościowe oznaczają, że w ok. 30 tys. spraw pracownik prokuratury nie musiał ręcznie przepisywać do systemu informatycznego PROK-SYS danych zawartych w papierowych aktach postępowania karnego celem ich zarejestrowania, lecz automatycznie pobrał dane wprowadzone na etapie rejestracji sprawy w jednostce Policji do systemu ERCDŚ. Obecnie zatem około 1/3 wszystkich spraw wpływających z Policji do prokuratury rejestrowana jest automatycznie.

Wdrożone rozwiązanie realizuje zasadę jednokrotnego wprowadzania danych: dane zarejestrowane w systemie jednej ze stron są przesyłane elektronicznie do systemu drugiej strony, bez konieczności ich ponownego przepisywania. Brak konieczności ponownego wprowadzania danych znacząco ułatwia pracę pracowników sekretariatów.

Dzięki integracji systemów funkcjonariusze Policji otrzymują również zdigitalizowane akta spraw prowadzonych w prokuraturze. W Systemie Digitalizacji Akt Prokuratury zgromadzono już 1,7 mln spraw, co odpowiada ponad 300 mln zeskanowanych kart. Od wdrożenia elektronicznej wymiany danych funkcjonariuszom prowadzącym postępowanie przygotowawcze udostępniono zdigitalizowane akta ponad 4,6 tys. spraw karnych. Pozwala to na osiągnięcie większej dynamiki postępowania, dzięki możliwości równoległej pracy z dostępem do całokształtu materiału dowodowego zarówno policjantom jak i prokuratorom, nawet jeśli akta postępowania zostaną przekazane do sądu lub biegłego.