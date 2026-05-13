Policyjny nokaut: grupa zajmująca się kradzieżami aut rozbita przez łódzkich policjantów Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Łodzi, zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, rozbili grupę przestępczą trudniącą się kradzieżami oraz paserstwem. Wartość skradzionych aut oszacowano na ponad 8,8 mln zł. Zatrzymano 9 członków grupy, podejrzanych o kradzież co najmniej 83 aut z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Pięciu podejrzanych trafiło do aresztu. W związku z tym, że podejrzani uczynili z przestępczej działalności stałe źródło dochodu, zagrożenie karą wzrasta do 15 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie członków tej przestępczej grupy, to efekt policyjnej pracy zapoczątkowanej w połowie 2024 roku. Sprawa, nadzorowana przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, charakteryzowała się wysokim stopniem skomplikowania. Przestępcy działali w sposób niezwykle zorganizowany, dzieląc się rolami. Zbieranie materiału dowodowego wymagało od funkcjonariuszy zaangażowania i doskonałej znajomości ,,policyjnej kuchni”, co zaowocowało zatrzymaniem 9 osób.

Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.

W trakcie zbierania materiału dowodowego policjanci uzyskali informację, że członkowie grupy zajmowali się również wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

6 - 7 maja 2026 roku w godzinach porannych policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziałów do Walki z Przestępczością Pseudokibiców, Gospodarczą, Narkotykową, Korupcji, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Łodzi oraz funkcjonariuszy z jednostek i komórek podległych KMP w Łodzi, a także przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", SPKP z Łodzi, Kielc i Radomia, komórki operacyjne Biura Kryminalnego KGP i KSP, przystąpili do zatrzymania typowanych osób.

Funkcjonariusze podejrzewali, że przestępcy mogą posiadać broń. Zatrzymania były niezwykle dynamiczne. Kilkanaście grup realizacyjnych na czele z kontrterrorystami weszło do lokali na terenie Łodzi , Warszawy i Wołomina. Dzięki pełnemu profesjonalizmowi policjantów realizujących działania, zakończyły się one sukcesem - zatrzymano 9 osób.

Po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili czynności w miejscach ich pobytu, ujawniając liczne urządzenia elektroniczne, w tym 39 telefonów komórkowych oraz 3 urządzenia przypominające Game Boya, służące do przełamywania zabezpieczeń elektronicznych. Zabezpieczono również 124 gramy zielonego suszu - najprawdopodobniej marihuany, ponad 1000 gramów białej, krystalicznej substancji - najprawdopodobniej kokainy, a także ponad 51 tys. zł w gotówce.

Prokurator przedstawił pięciu zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, natomiast pozostałym ogłoszono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Łącznie zatrzymani usłyszeli 121 zarzutów.

Wobec pięciu osób sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt. Natomiast wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się. Odstąpiono od zastosowania środka zapobiegawczego wobec podejrzanego odbywającego wieloletnią karę pozbawienia wolności.

W większości zatrzymane osoby mają bogatą kartoteką kryminalną. W grupie pełnili różne role, a w przestępczym procederze uczestniczyli w różnych konfiguracjach osobowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / mw)

