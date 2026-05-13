Tymczasowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym

45-latek decyzją Sądu Rejonowego w Giżycku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierował BMW i spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do tragicznego zdarzenia doszło za miejscowością Stawki, w gminie gm. Węgorzewo. Śmierć poniósł 16-latek.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w piątek (01.05.2026 r.) po godzinie 15:00 na drodze wojewódzkiej nr 650 za miejscowością Stawki w kierunku Kętrzyna z udziałem pojazdu osobowego marki BMW.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 45-letni kierujący nie dostosował prędkości podczas wyprzedzania innych pojazdów, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w przydrożne drzewo.

Kierujący oraz 16-letni pasażer zostali przetransportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. 39-letnia pasażerka została przewieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kętrzynie. W wyniku odniesionych obrażeń 16-letni pasażer niestety następnego dnia zmarł.

Okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą. 45-latek kierował samochodem pomimo aktywnego zakazu sądowego w związku z wcześniejszym kierowaniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Ponadto miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Funkcjonariusze ustalili, że pasażerką była matka 16- latka, która również była pod wpływem alkoholu.

Wszystkie czynności były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Cały materiał dowodowy został zgromadzony i przekazany do prokuratury. Dalsze czynności będą prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku.

We wtorek, 12.05.2026 r., zatrzymany 45-latek usłyszał dwa zarzuty: spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 §1a pkt 2 kk oraz kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za podobne przestępstwo, tj. czyn z art.. 178a §4 kk.

Sąd Rejonowy w Giżycku przychylił się do wniosku prokuratora stosując wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

( KWP w Olsztynie / mw)

