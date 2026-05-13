Przez lata nie reagowała na stan zdrowia psa Data publikacji 13.05.2026 Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną odkryli przypadek rażącego zaniedbania psa, który przez długi czas przebywał w skrajnie złych warunkach bytowych. Zwierzę było chore, zaniedbane i wymagało natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. W tej sprawie zarzuty usłyszała już 61-letnia mieszkanka Świętochłowic.

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, wspólnie z dzielnicowymi, podjęli interwencję w jednym z mieszkań po uzyskaniu informacji o możliwym znęcaniu się nad zwierzęciem.

Na miejscu mundurowi zobaczyli psa w bardzo złym stanie zdrowotnym i higienicznym. Zwierzę miało posklejaną sierść, przerośnięte pazury oraz problemy z poruszaniem się. Na brzuchu oraz w okolicy klatki piersiowej znajdowały się dwa duże guzy, które, jak ustalono, od około dwóch lat pozostawały bez jakiegokolwiek leczenia.

Podczas przesłuchania 61-letnia mieszkanka Świętochłowic przyznała, że od momentu posiadania psa nigdy nie była z nim u weterynarza. Kobieta tłumaczyła, że obawiała się leczenia zwierzęcia po tym, jak według jej relacji, pies jej znajomych miał umrzeć po operacji. Jak stwierdziła, ”lepiej niech z tym żyje”. Przyznała również, że nie szukała żadnej pomocy mimo widocznych objawów choroby.

Na miejsce wezwano pracownika schroniska dla zwierząt, który zajął się psem. Zwierzę trafiło pod specjalistyczną opiekę weterynaryjną. Opinia biegłego z zakresu ochrony zwierząt wykazała, że zwierzę było utrzymywane w stanie rażącego zaniedbania i nieleczonej choroby, co doprowadziło do rozwoju zaawansowanego procesu nowotworowego powodującego ból, cierpienie oraz zagrożenie dla życia psa. Biegły podkreślił również, że brak opieki weterynaryjnej uniemożliwiał zwierzęciu normalne funkcjonowanie. Do chwili obecnej pies przebywa w schronisku.

Policjanci przedstawili 61-letniej mieszkance Świętochłowic zarzut znęcania się nad zwierzęciem poprzez rażące zaniedbanie i niezapewnienie odpowiedniej opieki.

Przypominamy, że każdy właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki bytowe, pożywienie oraz opiekę weterynaryjną. Długotrwałe ignorowanie choroby i cierpienia zwierzęcia może stanowić przestępstwo. Mundurowi apelują również do mieszkańców, aby reagowali na wszelkie przypadki przemocy i zaniedbań wobec zwierząt. Szybka informacja przekazana służbom może uratować zdrowie, a nawet życie zwierzęcia.