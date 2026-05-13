Brutalny rozbój na terenie zajezdni. 33-latek został zatrzymany przez policjantów z Grunwaldu Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli w Poznaniu. Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Jego ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Odpowie w warunkach recydywy. Został aresztowany decyzją sądu.

Do niebezpiecznych zdarzeń doszło 7 maja 2026 r. Jak ustalili policjanci, tego dnia 33-letni mężczyzna podróżując tramwajem zaczepił 15-latka. Między nimi doszło do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi podcięciem gardła. Po chwili wysiadł jednak z tramwaju na terenie pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Zgoda w Poznaniu nie robiąc krzywdy nastolatkowi.

Chwilę później jego ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej oraz liczne zasinienia twarzy i ciała.

Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich skrupulatna praca operacyjna oraz analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu i wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała oraz kierowanie gróźb karalnych na terenie Poznania.

Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również skradzione mienie należące do pokrzywdzonego.

Podejrzany usłyszał zarzuty rozboju, który skutkował uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego oraz kierowania gróźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.