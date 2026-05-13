Seryjny złodziej lusterek zatrzymany Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Skuteczne działania leszczyńskich policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawcy serii kradzieży wkładów lusterek oraz radarów samochodowych o wartości kilkuset tysięcy złotych. Policjanci odzyskali niemal cały skradziony łup.

W ostatni weekend kwietnia na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego doszło do serii kradzieży wkładów lusterek samochodowych. Sprawca działał nocą i wybierał głównie pojazdy marki Audi. W sobotni poranek (9 maja) ośmiu właścicieli samochodów stwierdziło brak elementów niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Ponieważ wartość pojedynczych wkładów sięga kilku tysięcy złotych, łączne straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Funkcjonariusze już w weekend rozpoczęli intensywne działania śledcze. Zabezpieczono ślady, przesłuchano świadków oraz przeanalizowano zapisy monitoringu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, że podobne kradzieże od pewnego czasu miały miejsce także w innych miastach zachodniej Polski. Wszystkie sprawy łączyło zainteresowanie sprawcy wyłącznie jedną marką pojazdów.

W toku czynności śledczy wytypowali 40-letniego mieszkańca Dolnego Śląska, który do popełniania przestępstw wykorzystywał nomen omen samochód marki Audi. Ustalono również, że mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kilkumiesięcznej kary pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu leszczyńscy policjanci przygotowali zasadzkę na jednej ze stacji paliw na Dolnym Śląsku, gdzie doszło do zatrzymania podejrzanego. Jak ustalili śledczy, 40-latek ma bogatą przeszłość kryminalną obejmującą przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przestępstwa narkotykowe.

Policjanci ustalili również miejsce ukrywania się mężczyzny. Podczas przeszukania odzyskano kilkadziesiąt sztuk lusterek oraz radarów samochodowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad pół kilograma marihuany.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzanemu przedstawiono zarzuty kradzieży, uszkodzenia mienia oraz posiadania narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lesznie sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie trwają dalsze czynności śledcze mające na celu przedstawienie podejrzanemu zarzutów dotyczących kilkudziesięciu kradzieży lusterek i radarów samochodowych o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych oraz zwrotu skradzionego mienia pokrzywdzonym.