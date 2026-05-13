Jechał ponad 200 kilometrów, aby przekazać pieniądze fałszywemu kurierowi Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę zaangażowanego w przestępczy proceder na tzw. platformę inwestycyjną. 58-latek „wpadł” na gorącym uczynku podczas odbierania kolejnej puli pieniędzy od pokrzywdzonego, który przyjechał aż z Białegostoku do Warszawy, gdzie miał przekazać pieniądze. Oszustwo polegało na oferowaniu pokrzywdzonemu fikcyjnych usług związanych z inwestowaniem środków m.in. w kryptowaluty lub akcje znanych podmiotów gospodarczych.

W tej sprawie ustalono, że pokrzywdzony, który zainwestował w jedną z platform inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne, został przekonany do przekazania oszustom łącznie ponad 222 tys. złotych. 41-latek w ramach swojej „inwestycji” wpłacił ponad 122 tys. zł na portfel kryptowalutowy, a 100 tys. zł w gotówce wręczył fałszywemu kurierowi.

Oszust nadal manipulował ofiarą do tego stopnia, że pokrzywdzony na początku maja przejechał ponad 200 kilometrów z Białegostoku do Warszawy, by przekazać podejrzanemu kolejną kwotę pieniędzy.

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali „na gorącym uczynku” podejrzanego podającego się za kuriera, podczas odbioru 100 tys. zł od pokrzywdzonego. Kurier został rozpoznany przez ofiarę jako ta sama osoba, która już wcześniej odbierała od niego pieniądze.

Podejrzany przyznał, że za odbiór środków od pokrzywdzonego otrzymywał pieniądze w wysokości od 1 tys. do 3 tys. zł, a łącznie miał na tym zarobić około 25 tys. zł.

Już na wstępnym etapie postępowania policjanci CBZC ustalili, że kwota, na jaką oszukano lub też usiłowano oszukać różne osoby, to około 300 tys. zł.

Działania policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ukierunkowane są zarówno na zatrzymanie sprawców jak też i na zabezpieczenie możliwie największej ilości wyłudzonych środków.

Zatrzymany 58-latek usłyszał zarzuty karne oszustw internetowych na mieniu o znacznej wartości i prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(CBZC)