Zaginiona seniorka odnaleziona dzięki szybkiej reakcji Policji i Straży Miejskiej Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Współpraca pomiędzy policjantami a strażnikami miejskimi po raz kolejny pokazała, jak ogromne znaczenie ma szybka wymiana informacji oraz wykorzystanie miejskiego monitoringu w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych i potrzebujących pomocy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu służb, poszukiwania 87-letniej mieszkanki Bielska-Białej zakończyły się jej szczęśliwym odnalezieniem.

W sobotę do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zadzwonił zaniepokojony mężczyzna, informując o zaginięciu swojej cioci. Jak przekazał, seniorka miała pozostawić torebkę na jednym z przystanków autobusowych przy ulicy Piłsudskiego w centrum miasta. Torebkę odnalazła przypadkowa osoba, która próbując ustalić właściciela, zadzwoniła pod jeden z pierwszych numerów zapisanych w telefonie znajdującym się wewnątrz. W ten sposób udało się skontaktować z rodziną kobiety.

Zgłaszający podkreślał, że stan zdrowia 87-latki w ostatnim czasie znacznie się pogorszył, dlatego sytuacja budziła niepokój o jej bezpieczeństwo. Każda minuta miała w tym przypadku ogromne znaczenie. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęto działania poszukiwawcze. Kluczową rolę odegrała tutaj współpraca zastępcy dyżurnego jednostki Policji - młodszego aspiranta Leszka Janosza - ze strażniczką miejską obsługującą system monitoringu miejskiego. Dzięki analizie zapisów kamer ustalono, że kobieta oddaliła się z miejsca, w którym pozostawiła swoje osobiste rzeczy, a następnie przemieściła się do innej części miasta. Kolejne ustalenia pozwoliły określić kierunek jej przemieszczania się.

W pewnym momencie monitoring zarejestrował seniorkę wsiadającą do autobusu komunikacji miejskiej linii nr 10. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, który od samego początku nadzorował działania poszukiwawcze, bez zwłoki skierował we wskazany rejon policyjne patrole. Autobus został zatrzymany, a znajdująca się w nim kobieta bezpiecznie odnaleziona.

Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie i seniorka została przekazana pod opiekę rodzinie.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest codzienna współpraca pomiędzy służbami oraz jak istotnym wsparciem w ich działaniach jest monitoring miejski. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, sprawnej wymianie informacji oraz szybkim reakcjom, możliwe było bezpieczne odnalezienie seniorki.

Należy podkreślić, że w przypadku zaginięć osób starszych, schorowanych czy wymagających opieki czas odgrywa kluczową rolę. Każda informacja może mieć znaczenie, a szybkie zgłoszenie zaginięcia i dobra współpraca służb bardzo często decydują o szczęśliwym finale poszukiwań.