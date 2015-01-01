Udaremnione oszustwo metodą „na policjanta". Kryminalni z Głubczyc zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku Błyskawiczne działania kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach zapobiegły utracie oszczędności seniorki Oszust, podający się za funkcjonariusza próbował wyłudzić 19 tys. zł od 85-letniej mieszkanki miasta. 17-latek został zatrzymany w momencie kiedy została przekazana mu gotówka. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrała mieszkanka miasta. Głos w słuchawce należał do mężczyzny podającego się za policjanta. Przekazał on starszej kobiecie dramatyczną wiadomość, że jej córka miała spowodować wypadek drogowy, w którym inna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała i walczy o życie.

Aby uwiarygodnić tę historię, w słuchawce po chwili odezwała się zapłakana kobieta, rzekomo córka 85-latki, błagając o pomoc finansową. Fałszywy funkcjonariusz ponownie przejął rozmowę i postawił ultimatum – jeśli kobieta przekaże pieniądze na kaucję, jej córka uniknie więzienia.

Seniorka, działając pod wpływem ogromnego stresu i silnych emocji, przygotowała gotówkę i poszła w umówione miejsce. Nie wiedziała jednak, że cały proceder to oszustwo, które ma na celu przekazanie oszustom oszczędności swojego życia.

Cały ten czas głubczyccy kryminalni obserwowali działania oszusta. Wiedzieli o planowanym przestępstwie. Byli na miejscu dokładnie wtedy, gdy kobieta przekazywała paczkę z pieniędzmi młodemu mężczyźnie.

W momencie, gdy „odbierak” wziął pieniądze i próbował odejść, do akcji wkroczyli policjanci. Zaskoczony mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na gorącym uczynku. Policjanci odzyskali wszystkie pieniądze, które trafiły do seniorki.

Na wniosek prokuratora decyzją sądu 17-latek został aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.