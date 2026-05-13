Tymczasowy areszt za dwukrotny napad na seniora! Data publikacji 13.05.2026 31-latka wspólnie z 40-latkiem dwukrotnie napadli na 77-letniego mężczyznę w jego domu. Za pierwszym razem przyłożyli mu nóź do szyi i wymusili wydanie gotówki. Dwa miesiące później ponownie weszli do domu samotnie mieszkającego seniora i użyli siły fizycznej łamiąc mu kość ręki. Tak jak poprzednim razem, również zabrali mu pieniądze, które miał przy sobie. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów z Opola Lubelskiego. Odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło z 5 na 6 maja b.r. na terenie gminy Chodel. Dyżurny opolskiej komendy otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że dwie osoby kobieta i mężczyzna napadły na 77- latka w miejscu jego zamieszkania. Sprawcy mieli wejść do mieszkania mężczyzny, używać wobec niego siły fizycznej w postaci uderzania po ciele, wykręcania i przytrzymywania rąk, powodując tym samym złamanie kości, a następnie zabrali mężczyźnie pieniądze w kwocie 300 złotych.

Na miejsce dyżurny skierował funkcjonariuszy opolskiej komendy, którzy w wyniku szybko podjętych czynności zatrzymali do sprawy dwie osoby, kobietę w wieku 31-lat i mężczyznę w wieku 41 lat.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że 31-latka z 40-latkiem również w marcu 2026 roku, napadli na tego samego mężczyznę. Weszli do jego domu i grożąc nożem zażądali wydania pieniędzy. Ukradli mu wówczas 1000 zł.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wczoraj zatrzymanym dwóch zarzutów rozboju na 77-latku działając wspólnie i w porozumieniu w tym jeden z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 40 latek usłyszał zarzut w warunkach recydywy.

Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W toku postepowania przygotowawczego Prokurator Rejonowy w Opolu Lubelskim wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obojga sprawców.

Wczoraj Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

(KWP w Lublinie / kc)