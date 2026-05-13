49-latek zaatakował policjantów i trafił do aresztu, na koncie miał też inne przestępstwa Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 49-letni mieszkaniec naszego powiatu, który podczas interwencji znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma na swoim koncie inne przestępstwa oraz lekceważenie policyjnego dozoru.

Do zatrzymania 49-latka doszło w niedzielę (10.05.2026), podczas interwencji podejmowanej przez policjantów wobec agresywnie zachowującego się mężczyzny. W trakcie czynności mężczyzna znieważył policjantów, groził im, a następnie naruszył nietykalność jednego z mundurowych, kopiąc go w okolice brzucha.

Agresor został obezwładniony i zatrzymany. Kryminalni ustalili, że 49-latek jest również odpowiedzialny za dwa włamania i jedno usiłowanie na terenie naszego powiatu, do których doszło dwa miesiące wcześniej. Nieznany wówczas sprawca wybijał szyby w domach jednorodzinnych, wchodził do środka i zabierał pieniądze, elektronarzędzia oraz obuwie. W trakcie kolejnego tego typu przestępstwa uszkodził drzwi wejściowe, powodując straty w wysokości 10 tysięcy złotych.

Dodatkowo zatrzymany nie wywiązywał się z obowiązku stawiennictwa w jednostce Policji w ramach policyjnego dozoru, którym został objęty za wcześniej popełnione przestępstwa.

Wczoraj usłyszał zarzuty dotyczące włamań, uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy publicznych, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. O wymiarze kary zdecyduje sąd.