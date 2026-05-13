Odpowie za znęcanie nad psem Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, we współpracy z przedstawicielami OTOZ Animals, podjęli interwencję dotyczącą podejrzenia znęcania się nad psem przez 63-letniego mieszkańca gminy Wejherowo. Funkcjonariusze oraz pracownicy organizacji po przybyciu na miejsce potwierdzili, że zwierzę przebywało w rażąco złych warunkach bytowych.

W trakcie czynności na miejscu potwierdzono, że pies nie miał swojej budy i pozostawał w pomieszczeniu, nie chroniącym go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zwierzę przebywało w warunkach wskazujących na rażące zaniedbanie oraz brak właściwej opieki. Wstępne ustalenia wskazują również na prawdopodobny brak należytej dbałości o stan sanitarny psa, w tym brak szczepień oraz odrobaczania. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody, a także do karmy.

Ponadto ustalono, że pies był przetrzymywany w zamkniętej piwnicy. Pomieszczenie nie posiadało odpowiednich warunków sanitarnych, w tym m.in. kratek ściekowych, a pies nie był z niego wypuszczany.

Zwierzę zostało zabezpieczone i zostanie poddane szczegółowym badaniom weterynaryjnym. Po uzyskaniu opinii biegłego podjęte zostaną dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów właścicielowi psa.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że każdy właściciel zwierzęcia ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe, stały dostęp przede wszystkim do wody i pożywienia, właściwą opiekę weterynaryjną oraz ochronę przed zimnem, upałem i cierpieniem. W przypadku podejrzenia znęcania się nad zwierzętami należy niezwłocznie powiadomić Policję lub odpowiednie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

(KWP w Gdańsku / kc)