Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukali mieszkankę Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z krakowskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukali mieszkankę Krakowa na prawie 310 tysięcy złotych oraz 10 tysięcy dolarów. Obaj mężczyźni odpowiedzą za oszustwo w stosunku do mienia o znacznej wartości. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec marca br. 32-letnia mieszkanka Krakowa odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika banku, który twierdził, iż pieniądze, które zgromadziła na koncie bankowym są zagrożone i podejmowane są działania mające na celu ich zabezpieczenie. Następnie osoba ta poinformowała kobietę, iż za chwilę skontaktuje się z nią policjant, który przekaże jej co powinna zrobić. Po chwili 32-latka odebrała telefon od mężczyzny podszywającego się pod policjanta, który przekazał, iż policja prowadzi akcję wymierzoną przeciwko grupie przestępczej, która będzie chciała pozbawić ją zgromadzonych oszczędności. Zmanipulowana kobieta wybrała z banku część pieniędzy i kilkukrotnie przekazała je na terenie miasta wskazanej przez oszusta osobie. Ponadto pokrzywdzona kobieta przekazała oszustom również kartę bankomatową z kodem umożliwiającym korzystanie z jej konta. W ten sposób 32-latka utraciła w sumie blisko 310 tysięcy złotych oraz 10 tysięcy dolarów. Kiedy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustów zgłosiła sprawę policjantom.

Śledczy po przeanalizowaniu materiału dowodowego w tej sprawie wytypowali osoby biorące udział w tym oszustwie. W połowie kwietnia br. policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali w centrum miasta 19-letniego obywatela Ukrainy, natomiast kilka dni temu kryminalni udali się do Warszawy, gdzie według ustaleń przebywać miała inna osoba biorąca udział tym oszustwie. Po przybyciu na miejsce kryminalni udali się do jednego z parków w północnej części miasta, gdzie podczas obserwacji zauważyli mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu. 20-letni obywatel Ukrainy został natychmiast wylegitymowany i poinformowany o powodzie policyjnej interwencji.

Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia trafił do Krakowa, gdzie został osadzony w policyjnym areszcie. 20-latek oraz jego młodszy kolega finalnie usłyszeli zarzut oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie sąd zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Podstawowe zasady, o których musimy pamiętać, żeby nie paść ofiarami oszustów

Rozmawiajmy z osobami z naszego otoczenia i przekazujmy im te rady. Otoczmy szczególną troską osoby w podeszłym wieku, które m.in. przez swoją otwartość i życzliwość stają się celem oszustów.

Apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie do osób, które słyszymy w słuchawce naszych telefonów.

Pamiętajmy, że nasi współrozmówcy mogą podać się za każdego – współmałżonka, dziecko, wnuka, urzędnika, policjanta czy pracownika banku.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych przez siebie akcjach;

Policjanci nigdy nie proszą o pieniądze;

Kiedy telefonująca do nas osoba opowiada niecodzienną, wręcz sensacyjną historię, wywiera presję czasu, nie pozwala przerwać rozmowy, pyta o nasze oszczędności i/lub prosi o pożyczkę najlepiej się rozłączmy oraz natychmiast zadzwońmy na Policję.

Nigdy i pod żadnym pozorem nie przekazujmy naszych pieniędzy oraz kosztowności obcym osobom.

Nie przekazujmy naszych kart bankomatowych ani numerów PIN nieznajomym osobom!

Nie dajmy szansy oszustom!