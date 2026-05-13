Ukrywał się 17 lat. Został zatrzymany przez bałuckich kryminalnych Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 39-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2009 roku. Teraz najbliższy czas spędzi w więzieniu.

Łódzcy policjanci, w związku z wydanym listem gończym przez śródmiejski sąd - od 2009 roku, prowadzili czynności poszukiwawcze za mężczyzną, który został skazany za pobicie. Przez wiele lat celowo zmieniał miejsca przebywania oraz swój wygląd, aby uniknąć odpowiedzialności.

Prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające i skrupulatna analiza wszelkich poszlak i informacji doprowadziły bałuckich kryminalnych do ustalenia pod jakim adresem obecnie ukrywa się poszukiwany.

12 maja 2026 roku, stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres w miejscowości Barlinek w województwie zachodniopomorskim. Drzwi otworzył im kompletnie zaskoczony, poszukiwany przez nich mężczyzna – został zatrzymany. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że celowo po ogłoszonym wyroku wyjechał poza granice kraju, aby uniknąć odpowiedzialności. Wrócił do Polski z początkiem bieżącego roku, tylko dlatego, że był przekonany o przedawnieniu kary.

Po wykonaniu niezbędnych czynności, zatrzymany trafił do aresztu śledczego, gdzie zgodnie z dyspozycją sądu czeka go kara pozbawienia wolności w wymiarze 20 miesięcy za popełnione przestępstwo.