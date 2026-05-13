Zaginiona seniorka odnaleziona dzięki szybkiej reakcji wałbrzyskich policjantów Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj To kolejny dowód na to, że policyjna służba to pełne zaangażowanie, odpowiedzialność i natychmiastowe działanie wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie. Dzięki determinacji oraz profesjonalizmowi wałbrzyskich policjantów szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionej seniorki. 80-latka została odnaleziona i szybko otrzymała niezbędną pomoc. W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku zaginięć osób starszych, schorowanych, czy wymagających opieki czas odgrywa kluczową rolę. Każda informacja może mieć znaczenie, a szybkie zgłoszenie zaginięcia i dobra współpraca służb bardzo często decydują o szczęśliwym finale poszukiwań.

Informacja o zaginiecie kobiety wpłynęła do wałbrzyskich policjantów wczoraj 12 maja br., po godzinie 5.00 rano. Mundurowi natychmiast rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze, które wsparli funkcjonariusze Straż Miejska ze Szczawna-Zdroju. W poszukiwaniach wsparcia udzielili również operatorzy Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, którzy na bieżąco analizowali dostępny obraz z kamer monitoringu, pomagając w ustaleniu możliwego miejsca pobytu seniorki. Mundurowi sprawdzali kolejne miejsca, w których mogła przebywać kobieta, analizowali możliwe kierunki jej przemieszczania się oraz prowadzili szczegółowe działania w wytypowanym rejonie.

Determinacja i konsekwencja mundurowych przyniosły efekt. Około godziny 13.00 dzielnicowi - asp. szt. Dawid Przybylak oraz asp. Krzysztof Papuga - odnaleźli zaginioną kobietę w rejonie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Kobieta znajdowała się w trudno dostępnym miejscu przyległego do placówki medycznej kompleksu leśnego.

Wszystko wskazuje na fakt, że seniorka spadła ze skarpy i nie była w stanie samodzielnie wrócić do miejsca zamieszkania. Na szczęście w czasie podejmowania czynności była przytomna. Policjanci natychmiast udzielili jej wsparcia oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który przejął kobietę pod swoją opiekę.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że każde zgłoszenie dotyczące zaginięcia człowieka traktujemy z najwyższą powagą i pełnym zaangażowaniem. Naszym celem zawsze jest szczęśliwy finał i bezpieczny powrót osoby zaginionej do bliskich. Służba w Policji to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje. Pomagamy i chronimy - każdego dnia, niezależnie od okoliczności.