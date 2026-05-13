Polscy policjanci w Kosowie wsparli schronisko dla psów w Prisztinie Data publikacji 13.05.2026 Funkcjonariusze pełniący służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie po raz kolejny udowodnili, że policyjna służba to nie tylko realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale również wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności oraz gotowość do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona szczególnie potrzebna.

Z inicjatywy mł. asp. Bruna Spólaka oraz st. sierż. Kamila Rudeckiego zorganizowana została zbiórka charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych psów w Prisztinie. Początkowo przedsięwzięcie miało charakter kameralny i skierowane było głównie do rodziny oraz znajomych inicjatorów. Akcja bardzo szybko spotkała się jednak z ogromnym zainteresowaniem i niezwykłą hojnością wielu osób z całej Polski.

Zakładany cel zbiórki wynoszący 5 tysięcy złotych został przekroczony ponad dwukrotnie. Ostatecznie udało się zebrać kwotę przekraczającą 11 tysięcy złotych, co pozwoliło na realne wsparcie placówki borykającej się z poważnymi brakami w zakresie podstawowego wyposażenia oraz zapasów żywności.

Za zgromadzone środki zakupiono 1270 kilogramów suchej karmy dla psów oraz 6 dużych drewnianych bud, które zapewnią zwierzętom odpowiednie schronienie. Łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła 2619 euro. Jak poinformował właściciel schroniska, przekazane wsparcie pozwoli zabezpieczyć jego niezakłócone funkcjonowanie przez najbliższe pół roku.

Gest polskich policjantów oraz wszystkich darczyńców został bardzo ciepło przyjęty przez lokalną społeczność. Inicjatywa ta stała się wyrazem solidarności i empatii, pokazując, że bez względu na miejsce pełnienia służby, los potrzebujących - zarówno ludzi, jak i zwierząt - nie pozostaje obojętny polskim funkcjonariuszom.

Ta akcja to kolejny przykład na to, że służba w policyjnym mundurze to także budowanie mostów porozumienia, niesienie pomocy oraz reprezentowanie najwyższych wartości, które od lat przyświecają polskiej Policji.

(BMWP KGP)