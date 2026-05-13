Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch dilerów oraz zabezpieczyli blisko 50 kg narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość przekracza 2 mln zł Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Wielomiesięczna praca policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Krakowie doprowadziła do zatrzymania dwóch 36-latków podejrzanych o posiadanie prawie 50 kg narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli m.in. ponad 15 kg mefedronu, ponad 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, metamfetaminę, ketaminę, LSD oraz ponad 100 szt. tabletek MDMA i ponad 100 szt. napojów z THC. Policjanci zabezpieczyli również znaczną ilości substancji, która mogła posłużyć jako prekursor do wytworzenia narkotyków. Łączna wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych oszacowana została na ponad 2 mln zł.

Krakowscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową od wielu miesięcy pracowali nad sprawą przestępczego procederu handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że w jednym z apartamentowców na terenie Grzegórzek mogą być magazynowane znaczne ilości narkotyków. 28 kwietnia br. funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeprowadzili wspólne działania.

Najpierw pojechali w wytypowany rejon, gdzie w godzinach wieczornych zauważyli osoby będące w ich zainteresowaniu. Mężczyźni na widok policjantów porzucili pakunki i rzucili się do ucieczki, nie reagując na wydawane polecenia. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani.

ak się okazało, dwaj 36-letni mieszkańcy Krakowa w torbach, które posiadali, przenosili zakazane substancje. Funkcjonariusze sprawdzili również mieszkania, pojazdy oraz komórki lokatorskie, które użytkowali mężczyźni. W czynnościach uczestniczył policyjny przewodnik z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z psem służbowym Limo do wykrywania narkotyków, który oznaczył miejsca przechowywania zakazanych środków. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie blisko 50 kg zakazanych substancji, w tym m.in. ponad 15 kg mefedronu, ponad 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, metamfetaminę, ketaminę, LSD oraz ponad 100 szt. tabletek MDMA i ponad 100 szt. napojów z THC. Zabezpieczona została również znaczna ilości substancji, która mogła posłużyć jako prekursor do wytworzenia narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych oszacowana została na ponad 2 mln zł . Policjanci w trakcie przeszukań znaleźli ponadto wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówkę w wysokości ponad 50 tys. zł.

36-latkowie zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej jednostki, gdzie śledczy wykonali z ich udziałem niezbędne czynności. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz posiadania prekursorów zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

