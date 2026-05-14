Małopolscy „Łowcy Głów” zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie zatrzymali 46-letniego Macedończyka, który od roku poszukiwany był ENA i czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna, uciekając przed włoskim wymiarem sprawiedliwości ukrył się na terenie powiatu chrzanowskiego. Wczoraj został tymczasowo aresztowany.

Pod koniec kwietnia br. do małopolskich „Łowców Głów” trafiły akta sprawy poszukiwawczej 46-letniego Macedończyka, ukrywającego się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Od roku za mężczyzną został wystawiony europejski nakaz aresztowania i czerwona nota Interpolu, a z ustaleń wynikało, że może ukrywać się na terenie Polski.

Podjęte przez małopolskich poszukiwaczy działania doprowadziły do powiatu chrzanowskiego. To tam, jak ustalili śledczy przebywał 46-letni Macedończyk. Z przekazanych przez włoską Policję informacji wynikało, że mężczyzna w 2022 roku wyjechał z Polski do Włoch, gdzie działając w zorganizowanej grupie przestępczej handlował kokainą. Przez 2 lata działalności przestępczej zajmował wysokie miejsce w szeregach tej grupy narkotykowej, będąc prawą ręką bosa narkotykowego, po czym w 2024 r. uciekł do Polski.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili, że mężczyzna zajmuje się pracami dorywczymi w Krakowie i to tu doszło do zatrzymania 12 maja. Poszukiwany mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Został doprowadzony do prokuratury i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, gdzie będzie czekał na decyzję o ekstradycji do Włoch.

Zgodnie z kodeksem karnym włoskiego wymiaru sprawiedliwości za popełnione przestępstwa związane z handlem środkami odurzającymi grozi kara nawet do 22 lat więzienia.

( KWP w Krakowie / kp)

