Szczęśliwy finał poszukiwań 82-letniego mężczyzny Data publikacji 14.05.2026 Do Komisariatu Policji w Szprotawie zgłosiła się zaniepokojona rodzina 82-latka, z którym od kilku godzin nie ma kontaktu. W jednostce natychmiast ogłoszono alarm. Wezwano wszystkich funkcjonariuszy, aby zapewnić maksymalnie największe siły i środki podczas akcji poszukiwawczej. W działania zaangażowali się również strażacy. Niespełna dwie godziny po przyjęciu zawiadomienia w dukcie leśnym policjanci odnaleźli 82-latka, który po wykonaniu badań medycznych wrócił z bliskimi do domu.

W czwartek (14 maja) po godzinie pierwszej w nocy do Komisariatu Policji w Szprotawie zgłosiła się rodzina, prosząc o pomoc w odnalezieniu 82-letniego mieszkańca jednej z pobliskich miejscowości. Mężczyzna po południu wyjechał z domu na rowerze i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Jak ustalono, senior ma zaniki pamięci oraz z uwagi na inne choroby musi regularnie przyjmować leki.

Policjanci od razu rozpoczęli działania. Komendant komisariatu ogłosił alarm dla całej jednostki. Wezwano wszystkich funkcjonariuszy, aby zapewnić jak największe siły i środki. Przekazano także informacje o poszukiwaniach dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy również bardzo aktywnie włączyli się do działań.

Niespełna dwie godziny po otrzymaniu zgłoszenia, przy drodze w dukcie leśnym odnaleziono rower należący do zaginionego, a kilka metrów dalej policjanci znaleźli leżącego mężczyznę. 82-latek został zbadany przez załogę pogotowia ratunkowego i nie wymagał hospitalizacji.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów i strażaków senior cały i zdrowy wrócił z bliskimi do domu.