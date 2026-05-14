Fałszowanie dokumentacji i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia – akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia dla sześciu osób zakończyło się kilkuletnie śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy zarzucają podejrzanym poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia. Podejrzanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się walką z korupcją, przez pięć lat, pracowali nad skomplikowanym i wielowątkowym śledztwem. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy wykonaniu modernizacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa m.in związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji przy realizacji robót budowlanych. W wyniku czego wprowadzono w błąd przedstawicieli urzędu i doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad trzech milionów złotych.

W trakcie żmudnej pracy policjanci ustalili, że pracownicy firmy wykonującej przebudowę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osoby zajmujące się nadzorem poświadczyły nieprawdę w dokumentach, w wyniku czego podczas robót nie wykonano istotnych prac. W związku z takim działaniem remontowany budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych.

Policjanci z Wydziału Do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pracując nad sprawą, wykonali ogrom czynności procesowych. Przesłuchali kilkudziesięciu świadków i przeanalizowali setki różnego rodzaju dokumentacji. Ponadto śledczy przeprowadzili liczne przeszukania oraz oględziny rzeczy. Nadzór nad śledztwem sprawowała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzięki czasochłonnej pracy funkcjonariuszy zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zarzutów sześciu osobom. Wszystkim podejrzanym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia. W ubiegłym miesiącu prokurator nadzorujący skierował do sądu akt oskarżenia. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.