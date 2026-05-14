Potrącił pieszą, mając ponad 1,5, promila we krwi. Obywatel Zimbabwe zostanie wydalony z Polski Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu II Policji w Lublinie wspólnie z placówką Straży Granicznej w Lublinie doprowadzili do wydalenia z Polski 19-letniego obywatela Zimbabwe. Mężczyzna, mając ponad 1,5 promila we krwi, potrącił na przejściu dla pieszych 38-letnią mieszkankę Lublina. Sprawca usłyszał już zarzut, czeka go powrót do kraju.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na skrzyżowaniu ul. Podzamcze z ul. Ruską. Policjanci pojechali na interwencję, która dotyczyć miała kolizji drogowej.

Jak się okazało, na miejscu zdarzenia doszło do kolizji z udziałem 19-letniego obywatela Zimbabwe. Poruszając się pojazdem marki Honda 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa na oznakowanym przejściu dla pieszych 38-letniej mieszkance Lublina, która poruszała się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. W wyniku nieostrożności, obywatel Zimbabwe potrącił kobietę. W wyniku tego zdarzenia38-latka musiała zostać hospitalizowana.

Po wykonaniu badań na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że sprawca zdarzenia miał prawie 1,5 promila alkoholu. Policjanci z Komisariatu II Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę, a następnie został mu przedstawiony zarzut. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak się okazuje, 19-letni obywatel Zimbabwe wcześniej wielokrotnie popełniał wykroczenia w ruchu drogowym. Mężczyzna zostanie też wydalony z Polski. Bedzie go równiez obowiązywał zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw Schengen przez okres 5 lat.