Kolejne zatrzymania w głośnej sprawie "przedsiębiorstwa oszustów" Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Na wniosek prokuratora, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby w głośnej sprawie łódzkiego dewelopera oszusta, które usłyszały zarzuty dotyczące oszustwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma swój początek w 2024 roku, kiedy to pierwsze oszukane przez deweloperów osoby zaczęły zgłaszać się do organów ścigania. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci w ciągu kilku lat na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi wykonali wiele czynności procesowych zmierzających do zatrzymania oszustów zamieszanych w tę przestępczą działalność.

W tym okresie doszło do kilku przełomowych realizacji. Między innymi na terenie Warszawy i Katowic funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, zatrzymali 2 osoby, które zarządzały firmą deweloperską. W ramach swojej działalności kierowana przez zatrzymanych firma oferowała klientom mieszkania, które nigdy nie zostały oddane do użytku. Policjanci zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy, w tym przesłuchali kilka tysięcy osób. W toku śledztwa ustalono, że osoby zamieszane w przestępczy proceder zapewniały potencjalnych nabywców o stabilnej sytuacji finansowej firmy, na co przedstawiano stosowne dokumenty i foldery reklamowe. Jak się później okazało poświadczały one nieprawdę. Przedsiębiorstwo oszustów ogłosiło upadłość i rozpoczęte budowy stanęły. Jak finalnie ustalono w przestępczy proceder zamieszanych są osoby wchodzące w skład zarządu, rady nadzorczej oraz zajmujące stanowiska wykonawcze w grupie deweloperskiej.

Funkcjonariusze cały czas gromadzą materiał dowodowy, docierają do świadków i osób, pokrzywdzonych. Informacje, które zbierają rzucają nowe światło na sprawę. Dzięki zaangażowaniu i determinacji, policjanci i prowadzący sprawę prokuratorzy ustalają kolejne osoby zamieszane w ten proceder.

Na polecenie prokuratora prowadzącego sprawę, 11 maja 2026 roku, 4 zespoły realizacyjne z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, Wydziału do walki z Korupcją, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, pojechały na teren województw śląskiego i dolnośląskiego, gdzie zatrzymały 4 kobiety w wieku 40, 41, 42 i 46 lat, które brały udział w tym procederze. Funkcjonariusze Sekcji do Spraw Odzyskiwania Mienia Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP Policji w Łodzi ujawnili mienie podejrzanych, w wyniku czego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zabezpieczyli mienie na kwotę 6 mln zł. Zgromadzony materiał na przedstawienie kobietom zamieszanym w działalność firmy deweloperskiej zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dopuściła się oszustw na wielką skalę. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do chwili obecnej w sprawie zatrzymano 6 osób w tym dwie są aktualnie tymczasowo aresztowane, ustalono 1736 pokrzywdzonych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / kp)