Zatrzymany 43-latek poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Tomaszowscy kryminalni wspólnie z pogranicznikami zatrzymali dziś rano 43-letniego poszukiwanego listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna w przeszłości, będąc pod działaniem alkoholu, spowodował wypadek drogowy. Osoba pokrzywdzona w tym zdarzeniu doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poszukiwany od kilku lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju. Został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi zasądzoną karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Tomaszowscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Chłopiatyna zatrzymali dziś rano 43- latka poszukiwanego listem gończym i europejskim nakazem aresztowania.

Mężczyzna poszukiwany był za spowodowanie wypadku drogowego będąc pod działaniem alkoholu. Następstwem wypadku był ciężki uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej.

Do zdarzenia doszło na ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim. Mężczyzna mając ponad 1,5 promila alkoholu, kierował BMW, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka Volkswagenem. Obaj kierujący oraz troje pasażerów z Volkswagena (w tym dwoje dzieci) z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Zatrzymanie poszukiwanego było utrudnione ze względu na wieloletnie ukrywanie się mężczyzny poza granicami naszego kraju. Istniało również prawdopodobieństwo, że mężczyzna może posługiwać się innymi danymi osobowymi.

( KWP w Lublinie / kp)

