Szybka reakcja policjantów pomogła kobiecie w kryzysie emocjonalnym Powrót Drukuj Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał informację z CBZC o kobiecie, która miała znajdować się w kryzysie emocjonalnym i potrzebowała pomocy. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych, kobieta została odnaleziona i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz pomocy - zwróć się o nią do wykwalifikowanych specjalistów.

Wczoraj do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wpłynęła informacja przekazana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wynikało z niej, że kobieta znajdująca się w kryzysie emocjonalnym skontaktowała się z portalem pomocowym 116sos.pl. Z uzyskanych informacji wynikało, że życie kobiety, przebywającej najprawdopodobniej na terenie Katowic, może być zagrożone.

Dyżurny natychmiast podjął działania i po ustaleniu danych osoby potrzebującej pomocy, skierował na miejsce patrol policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Kobiety nie było jednak w miejscu zamieszkania. Mundurowi nie przerwali działań i w wyniku dalszych ustaleń odnaleźli ją. Funkcjonariusze zaopiekowali się kobietą do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął dalsze czynności.

Każda informacja mogąca świadczyć o zagrożeniu życia lub zdrowia człowieka, jest przez policjantów traktowana priorytetowo. W sytuacjach kryzysowych niezwykle ważna jest szybka reakcja oraz zainteresowanie losem drugiego człowieka. Często jedno zgłoszenie, rozmowa lub przekazana informacja, mogą pomóc zapobiec tragedii.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Osoby znajdujące się w trudnym położeniu bardzo często nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z problemami i potrzebują wsparcia oraz rozmowy. Nie należy bagatelizować sygnałów świadczących o pogorszeniu stanu psychicznego bliskich, takich jak wycofanie, poczucie bezradności, nagłe zmiany zachowania czy wypowiedzi wskazujące na rezygnację lub utratę nadziei.

W sytuacjach kryzysowych warto korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Przypominamy o dostępnych numerach pomocowych:

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny - czynny całodobowo,

116 111 - Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - czynny całodobowo,

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny całodobowo,

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - czynny całodobowo.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.