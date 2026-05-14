Nowy etap współpracy CSP i Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Data publikacji 14.05.2026 14 maja 2026 r. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. dr Rober Żółkiewski spotkał się z Dyrektorem Zarządzającym Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashelem Talukderem. Okazją do spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji a Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dokument wyznacza ramy wspólnych działań ukierunkowanych na rozwój nowoczesnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa publicznego, działalności szkoleniowej oraz współpracy eksperckiej i projektowej.

Porozumienie zakłada wsparcie CSP przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprzez udostępnianie zasobów eksperckich, obejmujących m.in. analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z dziedzin istotnych dla realizacji zadań Policji i Centrum Szkolenia Policji. Współpraca obejmie również wsparcie organizacyjne i kadrowe przy realizacji wspólnych inicjatyw, konferencji, seminariów oraz przedsięwzięć szkoleniowych i warsztatowych kierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W ramach podpisanego porozumienia strony będą współpracować także przy prowadzeniu projektów oraz działań służących rozwojowi i unowocześnianiu technologicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa publicznego. Istotnym elementem współpracy będzie również wsparcie CSP w rozwijaniu kontaktów międzynarodowych, z wykorzystaniem doświadczeń i relacji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobytych podczas realizacji europejskich projektów i inicjatyw.

Partnerzy deklarują również współdziałanie w zakresie identyfikowania potrzeb Policji oraz naszego Centrum dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w obszarze bezpieczeństwa.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny krok w kierunku wzmacniania współpracy pomiędzy środowiskiem policyjnym, naukowym i eksperckim oraz wpisuje się w działania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na rzecz doskonalenia metod przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, a także rozwoju nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego Policji.

(CSP)