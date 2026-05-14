Zapraszamy na Noc Muzeów w KGP Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Już w najbliższą sobotę, 16 maja 2026 r., w ramach „Nocy Muzeów” Komenda Główna Policji otwiera swoje podwoje dla wszystkich chętnych. Goście zapoznają się z historią i tradycją Policji oraz zobaczą współczesne oblicze formacji.

Atrakcje będą zlokalizowane w budynku KGP przy ul. Władysława Orkana 14 w Warszawie, gdzie swoją siedzibę ma Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. To tu, nieopodal centralnego gmachu KGP przy ul. Puławskiej, będzie można zapoznać się z wystawami stałymi i czasowymi, przybliżającymi dzieje Policji.

W tym roku obchodzony jest w Policji setny jubileusz pierwszych ogólnopolskich zawodów policyjnych, które zorganizowano w Warszawie w 1926 r. Podczas „Nocy Muzeów 2026” będzie można obejrzeć dwie wystawy na ten temat. Czynna jest także ekspozycja o przedwojennym Muzeum Policji Państwowej oraz sala, gdzie można poznać historię Policji Kobiecej, utworzonej w Polsce w 1925 r. Udostępnione będą również podziemne sale martyrologiczne, gdzie przybliżymy zainteresowanym historię Zbrodni Katyńskiej i największej policyjnej nekropolii na świecie - Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Chętni będą mogli sobie zrobić zdjęcie w zainscenizowanym gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Nie zabraknie także atrakcji wokół budynku. Swój sprzęt pokażą funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, będzie patrol konny i pokaz wyszkolenia psów służbowych, a wszystko to w rytmie popularnych melodii, wygrywanych na żywo przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. Na te i inne atrakcje zapraszamy na ul. Orkana 14, w sobotę 16 maja 2026 r. w godzinach 18.00 - 22.00.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP

Zdjęcia z poprzednich edycji „Nocy Muzeów w KGP”: podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP