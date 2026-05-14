Prawnik poszukiwany listem gończym zatrzymany przez zachodniopomorskich „łowców głów" Data publikacji 14.05.2026

14 maja br. policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali ukrywającego się od kilku tygodni mężczyznę, który nie stawił się w jednostce penitencjarnej do odbycia kary.

Zachodniopomorscy poszukiwacze dzięki konsekwentnym i sprawnym działaniom ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum. Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów m.in. pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe. Na nic jednak nie zdały się te wysiłki. Podczas zatrzymania mężczyzna nie krył zaskoczenia z obecnośc policjantów.

46-latek tego samego dnia został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę 4 lat pozbawienia wolności za oszustwo.

