Niebezpieczna jazda zakończyła się snem na stacji paliw Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj Zygzakiem po drodze wojewódzkiej, a potem prosto do policyjnej celi - tak zakończył rajd 38-letniego recydywisty, który mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, zasnął za kierownicą na stacji paliw.

We wtorek, 12.05.br., podróżujący drogą wojewódzką 563 z Żuromina do Kuczborka zauważyli jadącego slalomem Seata i zaalarmowali Policję. Funkcjonariusze odnaleźli auto na stacji benzynowej, gdzie 38-letni kierowca spał za kierownicą. Obudzili go policjanci.

Badanie trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jego organizmie, a monitoring potwierdził, że to on prowadził pojazd. Okazało się, że mężczyzna jest recydywistą - w 2018 roku był już skazany za to samo przestępstwo.

Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał i ponownie odpowie przed sądem.

