Oszustka przyjechała po pieniądze – wpadła w ręce policjantów Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali w ostatni wtorek 37-latkę. Kobieta przyszła po pieniądze do 75-latki, która wcześniej odebrała telefon od oszustów.

W miniony wtorek (12 maja) 75-letnia mieszkanka gminy Piekoszów odebrała telefon od oszustów, którzy podszywając się pod personel medyczny oraz członka rodziny. Rozmówcy przekazali jej fałszywą informację o zakażeniu córki groźnym wirusem. Według przedstawionej legendy konieczny był natychmiastowy zakup nierefundowanego lekarstwa o wartości 46 tysięcy złotych, które miało uratować zdrowie kobiety.

Seniorce polecono przygotowanie gotówki i przekazanie jej osobie, która miała zgłosić się po odbiór pieniędzy. Kobieta zorientowała się, że jest to oszustwo i niezwłocznie powiadomiła policjantów. Dzięki właściwej postawie 75-latki nie doszło do przekazania pieniędzy oszustom, a ponadto zatrzymana została 37-latka pełniąca funkcję tzw. odbieraka.

Zamiast seniorki w umówionym wcześniej miejscu na kobietę czekali funkcjonariusze. Zatrzymana została doprowadzona do prokuratury, gdzie w czwartek usłyszała zarzuty dotyczące udziału w oszustwie. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 37-latki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób dzwoniących z prośbą o przekazanie pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z rodziną lub Policją.

( KWP w Kielcach / kp)

Film 84-242364.mp4 Opis filmu: Oszustka przyjechała po pieniądze – wpadła w ręce policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 84-242364.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.37 MB)