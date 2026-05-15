Kolejne zatrzymanie za fikcyjne faktury - wałbrzyscy policjanci i KAS ponownie w akcji Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wałbrzyskiej komendy miejskiej, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, kontynuując działania realizowane od czerwca ubiegłego roku przeciwko osobom zajmującym się wystawianiem i wykorzystywaniem fikcyjnych faktur VAT, 13 maja br. zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna, działając w latach 2021–2024 wspólnie z 36-letnim mieszkańcem powiatu wołomińskiego zatrzymanym przez wałbrzyskich policjantów w czerwcu ubiegłego roku, naraził Skarb Państwa na straty przekraczające 178 tysięcy złotych.

Realizacja jest kolejnym etapem śledztwa prowadzonego przez wałbrzyskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do wykonania usług, doprowadzając tym samym do uszczuplenia należności publicznoprawnych na straty przekraczające 178 tysięcy złotych.

W trakcie realizacji na terenie województwa mazowieckiego wałbrzyscy funkcjonariusze zatrzymali 34-latka oraz przeprowadzili czynności procesowe w miejscach związanych z jego działalnością. Mundurowi zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanego w postaci gotówki oraz pojazdów, których łączna szacunkowa wartość wynosi ponad 552 tysiące złotych.

Wczoraj, 14 maja 2026 roku, 34-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące między innymi podrabiania dokumentacji księgowej, oszustw podatkowych oraz naruszenia przepisów karnych skarbowych. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie kary finansowe wynikające z przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Działania wałbrzyskich policjantów oraz funkcjonariuszy KAS pokazują, że osoby próbujące osiągać korzyści kosztem Skarbu Państwa muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.