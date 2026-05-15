Podszywali się pod osoby prowadzące firmy i wyłudzili środki z kart paliwowych o wartości prawie pół miliona złotych – zostali zatrzymani przez policjantów Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn - 52 i 38-latka, których powiązali z procederem podszywania się pod osoby reprezentujące istniejące firmy i wyłudzania na ich dane środków z kart paliwowych o wartości prawie pół miliona złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty podszywania się pod inne osoby i oszustwa. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzn 3-miesięczny areszt. Obaj odpowiedzą jako recydywiści. Za oszustwo, które skutkuje niekorzystnym rozporządzeniem mieniem znacznej wartości w warunkach powrotu do przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.

W kwietniu tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dotarło zgłoszenie od właściciela jednej z firm z powiatu gdańskiego. Sprawa dotyczyła podszywania się – wykorzystania danych osobowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w celu uzyskania od zagranicznego podmiotu przedpłaconych kart paliwowych.

Sprawca, wykorzystując dane właściciela firmy, otrzymywał karty paliwowe zasilone w środki. Następnie tankował duże ilości paliwa na stacjach i płacił tymi kartami. Osoba, której dane były wykorzystane do tego procederu, dowiadywała się o sprawie, gdy otrzymywała od podmiotu wystawiającego karty faktury do zapłaty za zatankowane paliwo.

Policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zajęli się tą sprawą, zebrali dostępne informacje i pracowali nad ustaleniem kręgu osób podejrzewanych.

W tym tygodniu na terenie powiatu słupskiego zatrzymali dwóch wytypowanych wcześniej mężczyzn. 53 i 38-latek zostali przewiezieni do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Śledczy, pracując nad tą sprawą, ustalili, że poszkodowanych może być ponad 30 podmiotów z rejonu północnej Polski. Straty, które poniosła firma wydająca karty, sięgają nawet pół miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają pojawienia się kolejnych osób, pod które mogli podszywać się zatrzymani.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim na przedstawienie obu zatrzymanym po 8 zarzutów podszywania się pod inną osobę, wykorzystania jej danych osobowych i wyrządzenia szkody majątkowej oraz oszustwa.

Sąd na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim zastosował wobec obu zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.

Mężczyźni odpowiedzą przed sądem jako recydywiści. Za oszustwo, które skutkuje niekorzystnym rozporządzeniem mieniem znacznej wartości w warunkach powrotu do przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.