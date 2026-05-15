Rozbój i groźby karalne – sprawcy zatrzymani. Sąd zastosował tymczasowy areszt Data publikacji 15.05.2026 Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o dokonanie rozboju oraz kierowanie gróźb karalnych wobec 70-letniego mieszkańca Prabut oraz jego 57-letniej żony. Do zdarzenia doszło 10 maja 2026 roku. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani, a decyzją Sądu Rejonowego w Kwidzynie wobec obu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

10 maja 2026 roku około godziny 18:40 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie otrzymał zgłoszenie dotyczące rozboju, do którego miało dojść w jednym z mieszkań na terenie Prabut. Z relacji zgłaszającego wynikało, że do lokalu 70-letniego mężczyzny i jego żony weszło dwóch napastników, którzy używając przemocy fizycznej oraz gróźb pozbawienia życia i podpalenia domu, zabrali znajdujące się na stole pieniądze. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia szczegółowo rozpytali pokrzywdzonego. Mundurowi ustalili, że jeden ze sprawców był znany osobiście 70-latkowi. Jak się okazało, mężczyzna miał wcześniej pożyczyć od pokrzywdzonego pieniądze i nie oddał długu. Gdy senior zaczął domagać się zwrotu należności, sprawca miał grozić mu spaleniem mieszkania. Według ustaleń obaj napastnicy działali wspólnie i w porozumieniu. Używali wobec seniora przemocy – popychali oraz uderzali, jednocześnie kierując wobec niego i jego żony groźby. Następnie zabrali 1500 złotych leżące na stoliku i wyszli.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i miejsca pobytu sprawców. Dzięki sprawnej pracy operacyjnej szybko wytypowano podejrzanych. Okazali się nimi mieszkańcy Prabut w wieku 39 i 30 lat. W ciągu kilku dni obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów i przewiezieni do policyjnej celi.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów rozboju i kierowania gróźb karalnych. Wobec mężczyzn Sąd Rejonowy w Kwidzynie postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dzięki skutecznej i szybkiej reakcji funkcjonariuszy sprawcy przestępstwa zostali zatrzymani i odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego za rozbój grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie gróźb karalnych do 3 lat więzienia.