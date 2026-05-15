Policjanci uratowali 73-letniego mężczyznę, który leżał w wodzie przez 3 godziny Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki determinacji funkcjonariuszy ze starogardzkiej patrolówki udało się uratować 73-latka, który leżał w wodzie przez 3 godziny. Mężczyzna trafił do szpitala.

Wczoraj, 14 maja 2026 r., około 21:30 dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał zgłoszenie o 73-latku, cierpiącym na chorobę Parkinsona i Alzhaimera, który około godz. 14:30 wyjechał z domu trójkołowcem na ryby i do chwili obecnej nie wrócił. Mężczyzna w dodatku nie odbierał telefonu, choć był on włączony.

Do miejsca zamieszkania 73-latka natychmiast zostali wysłani policjanci, którzy ustalili szczegóły zaginięcia. Według uzyskanych informacji mężczyzna udał się na ryby nad jedno z pobliskich jezior. Dla całej komendy natychmiast ogłoszono alarm.

Zdeterminowani funkcjonariusze sprawdzali teren jednego jeziora po drugim. Podczas przeszukiwania okolic czwartego akwenu tuż przed 23:00, zauważyli z daleka leżący w wodzie trójkołowy pojazd. Własnie takim miał poruszać się senior. Natychmiast podbiegli do niego i weszli do jeziora. Wspólnymi siłami zdołali wyciągnąć wycieńczonego mężczyznę, który leżał zakleszczony pod trójkołowcem.

Telefon zostawił na brzegu, więc nie miał możliwości wezwania pomocy. 73-latek był mocno wychłodzony, więc policjanci okryli go dodatkową odzieżą. Natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i udzielili mu pomocy przedmedycznej.

Decyzją ratowników mężczyzna został przetransportowany do szpitala, celem przeprowadzenia dalszych badań.