Policyjna para w czasie wolnym od służby ruszyła na pomoc uczestnikom kolizji, ugasiła płonący pojazd i zatrzymała kierowcę w stanie nietrzeźwości Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj St. sierż. Patryk Podolski z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz sierż. Natalia Nicewicz z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, będący prywatnie parą, wykazali się profesjonalizmem i zdecydowaną reakcją również w czasie wolnym od służby. Dzięki ich czujności oraz natychmiastowemu działaniu możliwe było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie palącego się pojazdu oraz zatrzymanie kierowcy, który miał prawie 2,5 promila.

Do zdarzenia doszło 7 maja 2026 roku przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Funkcjonariusze, przebywający poza służbą, w trakcie pakowania zakupów do auta na parkingu, jednego z wrocławskich centrum handlowych, usłyszeli huk będący skutkiem kolizji dwóch pojazdów marki Audi i Mazda. Policjanci natychmiast ruszyli w kierunku miejsca zdarzenia, przeskakując przez bariery oddzielające chodnik od trzypasmowej jezdni.

Na miejscu podjęli działania mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom kolizji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W trakcie interwencji zauważyli, że samochód Mazda zaczął się palić, wobec czego zaczęli gasić pożar, a także przystąpili natychmiast do zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na podejrzane zachowanie dwóch mężczyzn podróżujących Mazdą. Jeden z nich próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna został zatrzymany jeszcze przed przyjazdem patrolu ruchu drogowego. Jak ustalono, od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu.

Po przybyciu na miejsce umundurowanego patrolu policjanci przekazali wszystkie informacje dotyczące przebiegu interwencji oraz wskazali uczestników zdarzenia. Jak się okazało kierowca Mazdy miał prawie 2.5 promila. 31-latek usłyszał już zarzut za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Odpowie również za wykroczenia m.in. za spowodowanie zagrożenie w ruchu drogowym.

Postawa funkcjonariuszy pokazuje, że połączyła ich nie tylko miłość, ale również wspólna pasja i oddanie policyjnej służbie. Profesjonalizm, zdecydowanie oraz gotowość do niesienia pomocy innym to wartości, którymi kierują się zarówno w mundurze, jak i w życiu prywatnym.