Przeprowadzali się do innego mieszkania, więc postanowili porzucić psy, przywiązując je do słupa Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Psy zostały pozostawione w lesie, przywiązane do słupa przy zbiegu leśnych dróg. Bez dostępu do wody i pokarmu, z ograniczoną swobodą ruchu. Policjanci z otwockiego referatu do walki z przestępczością ekonomiczną szybko ustalili właścicieli. Kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 19 lat, mieli w ten sposób rozwiązać problem związany ze zmianą miejsca zamieszkania. Podejrzani usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. O dalszym losie pary zadecyduje sąd.

Funkcjonariusze z Otwocka ściśle współpracują z pracownikami otwockiego Urzędu Miasta i są przez nich informowani o każdym przypadku złego traktowania zwierząt. Tak było również tym razem. Do zdarzenia miało dojść w rejonie jednego ze skrzyżowań w terenie leśnym powiatu. Do pracowników Urzędu Miejskiego w Otwocku dotarła informacja o dwóch psach przywiązanych do słupa, która niestety okazała się prawdziwa.

Policjanci szybko wpadli na trop osób odpowiedzialnych za porzucenie zwierząt. Z ich ustaleń wynika, że motywem działania młodych ludzi była przeprowadzka. Para, zmieniając miejsce zamieszkania, uznała, że dwa psy stanowią dla nich zbędny balast. Zamiast zapewnić im należytą opiekę lub poszukać nowego domu, wywieźli czworonogi do lasu. Przy skrzyżowaniu dróg leśnych, przywiązali psy do słupa. Zwierzęta zostały pozostawione na pastwę losu, bez dostępu do wody, pokarmu w miejscu ograniczającym jakąkolwiek swobodę ruchu.

Dzięki doskonałej współpracy Policji i pracowników Urzędu Miasta Otwocka 19-latka i jej rówieśnik zostali szybko zidentyfikowani i zatrzymani. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, porzucenie zwierzęcia przez właściciela, a w szczególności pozostawienie go w okolicznościach zagrażających jego życiu, jest formą znęcania się. O dalszym losie pary zadecyduje sąd.

Przypominamy, że zwierzę nie jest rzeczą, którą można wyrzucić, gdy przestaje pasować do naszych planów życiowych. Jeśli sytuacja życiowa uniemożliwia dalszą opiekę nad pupilem, należy podjąć odpowiedzialne kroki: poszukać nowej rodziny dla zwierzaka, oddać zwierzę do adopcji lub skontaktować się z organizacjami prozwierzęcymi.

Przestępstwa przeciwko zwierzętom są ścigane z pełną surowością, a sprawcom grozi odpowiedzialność karna.

Nie bądźmy obojętni - reagujmy na każdą krzywdę wyrządzaną zwierzętom.