Poszukiwana 29-latka wpadła, bo pogryzł ją pies byłego chłopaka Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Policyjni „Łowcy Głów” zatrzymali 29-letnia kobietę poszukiwaną listem gończym za przestępczość narkotykową. Kobieta została zatrzymana i trafiła już to aresztu śledczego, gdzie będzie odbywać zasądzoną karę.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób wpadli na trop poszukiwanej 29-latki. Kobieta związana była ze światkiem przestępczym. Należała do jednej z grup powiązanych ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców i zajmowała się przestępczością narkotykową. Kobieta była poszukiwana od dwóch lat listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza.

Łowcy głów ustalili, że kobieta, wiedząc, że jest w zainteresowaniu organów ścigania wraz ze swoim również poszukiwanym partnerem wyjechała za granicę i czasowo przebywała na terenie Holandii i Niemiec. Poszukiwana para jednak wróciła do kraju, gdzie zaraz po powrocie policjanci zatrzymali jej partnera. Wówczas 29-latka zamieszkała wraz z psem partnera w jego mieszkaniu w Krakowie. W krótkim czasie poszukiwana 29-latka poznała nowego wybranka serca, z którym zaczęła dzielić życie i mieszkanie byłego partnera. Nowy chłopak również powiązany był ze światkiem przestępczym.

Kilka dni temu, pies rasy amstaf, którym opiekowała się para zaatakował 29-latkę dotkliwie ją raniąc. Kobieta wezwała pomoc medyczną. Nim jednak karetka pojawiła się na miejscu, ranna 29-latka w obawie przed możliwą wizytą policjantów w związku z agresywnym psem, sama udała się do szpitala pozostawiając pod adresem swojego partnera i amstafa. Chwilę później na miejscu pojawiła się załoga pogotowania ratunkowego wraz z patrolem Policji.

Gdy na miejscu nie zastano wzywającej pomocy, funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który otworzył drzwi mieszkania. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazał się, że mężczyzna jest poszukiwany. Został on zatrzymany i przewieziony na jeden z krakowskich komisariatów. W tym samym czasie na tropie kobiety byli już policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Kolejnego dnia po powrocie ze szpitala, 29-latka została zatrzymana w swoim mieszkaniu. Trafiła do aresztu śledczego, gdzie teraz będzie odbywać zasądzony wyrok za przestępstwa narkotykowe.

