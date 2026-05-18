Senior z Ełku omal nie stracił 108 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali oszusta Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze, przedstawiając przez telefon dramatyczną historię o chorobie syna. Senior przygotował pieniądze, ale na szczęście w porę się zorientował, a policjanci chwilę później zatrzymali młodego oszustwa w taksówce.

Niewiele brakowało, a senior z Ełku straciłby 108 tysięcy złotych. Zaczęło się od typowego schematu przy takich oszustwach. Nocą zadzwoniła do niego osoba, która powiedziała, że jego syn leży w szpitalu i pilnie potrzeba 30 tys. dolarów na przewiezienie go do USA na operację. Miał to przez telefon potwierdzić sam syn seniora – oszuści zastrzegli jednak, że ma zmieniony głos z uwagi na rurkę intubacyjną w ustach.

Początkowo senior uwierzył i chciał pomóc synowi. Przygotował pieniądze, po które przyszedł do domu młody mężczyzna. Senior zaczął wypytywać go o dane i inne szczegóły, wówczas zorientował się, że to może być oszustwo. Zadzwonił z innego telefonu do syna i ostatecznie potwierdził, że syn jest zdrowy i cała sytuacja jest oszustwem. Jednak młody mężczyzna już uciekł. Senior szybko przekazał policjantom opis wyglądu mężczyzny. Policjanci, dzięki swojej spostrzegawczości, zauważyli opisywanego mężczyznę w taksówce jadącej po Ełku. 20-latek mieszkaniec Warszawy został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dalsze okoliczności i sprawdzają ewentualny udział tego mężczyzny w innych przestępstwach.

Sąd Rejonowy w Ełku na wniosek ełckiej prokuratury aresztował mężczyznę na 2 miesiące (16.05.2026 r.). Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.