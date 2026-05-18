Liczyła się każda minuta - policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Intensywne czynności poszukiwawcze zaowocowały szybkim odnalezieniem 26-latka w kryzysie emocjonalnym. W niespełna godzinę od zgłoszenia policjanci sieradzkiej drogówki znaleźli mężczyznę w stanie zagrożenia życia, który trafił następnie pod specjalistyczną opiekę. Dzięki natychmiastowemu działaniu i zaangażowaniu policjanci dotarli na czas i uratowali kolejne ludzkie życie.

13 maja 2026 roku około godziny 22.00 policjanci z komisariatu w Złoczewie przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 26-latka z powiatu sieradzkiego. Zaniepokojona kobieta oświadczyła, że spokrewniony z nią mężczyzna wysłał jej wiadomość, w której deklaruje, że chce odebrać sobie życie. Z 26-latkiem nie było żadnego kontaktu i nie było znane miejsce, gdzie może on przebywać. Wszystkie okoliczności wskazywały, że zdrowie i życie mężczyzny jest poważnie zagrożone.

Podczas poszukiwań osób, kiedy czas odgrywa kluczową rolę, każda minuta jest na wagę złota. Z uwagi na to Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu zarządził alarm, aby zaangażować w poszukiwania jak największą liczbę funkcjonariuszy. Nie tracąc ani chwili rozpoczęto poszukiwania. Policjanci ruszyli w teren, dokładnie przeszukiwali wiele miejsc, aby jak najszybciej dotrzeć z pomocą do 24-latka.

Po niespełna godzinie patrol sieradzkiej drogówki w składzie st. sierż. Mateusz Tomczyk i st. post. Aleksandra Zduńska w pobliżu jednego ze zbiorników wodnych zauważył zaparkowany na polnej drodze samochód. Przez okno zobaczyli leżącego na siedzeniu kierowcy młodego mężczyznę. Mimo wielokrotnego wołania i pukania w szybę nie reagował. Policjanci, mając podejrzenie, że może to być osoba zaginiona, wybili szybę, odblokowali zamek i otworzyli drzwi. Mężczyzna był nieprzytomny i nie było z nim żadnego kontaktu. Mundurowi natychmiast wezwali karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu służb medycznych, funkcjonariusze cały czas monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Ostatecznie trafił on do szpitala pod opiekę specjalistów.

Profesjonalizm funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, ich zdecydowana i szybka reakcja na zagrożenie, zapobiegły tragedii. Pomoc przyszła na czas i uratowane zostało kolejne ludzkie życie. Każda służba przynosi coś nowego, a każdy dzień to nowe wyzwania. Dla każdego policjanta ogromną wartością służby jest, to że może pomagać drugiemu człowiekowi i ratować ludzkie życie.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Gdy przestajemy sobie radzić z natłokiem codziennych problemów, nie bójmy się skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii czy psychiatrii działających w każdej poradni zdrowia psychicznego. Przypominamy, że osoba w kryzysie emocjonalnym może szukać pomocy zupełnie anonimowo, choćby poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistami na różnych infoliniach np. w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem telefonu 800 70 22 22 lub w Kryzysowym Telefonie Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pod numerem telefonu 116 123. Polska Policja opracowała informator z numerami telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym osobom Potrzebujesz wsparcia zadzwoń! Widząc osobę przygnębioną, koniecznie reaguj! Zapytaj, jak możesz ją wesprzeć, udziel praktycznej rady, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. W sytuacji kryzysowej nie czekaj! Dzwoń na numer alarmowy i zgłoś problem. Twoje działanie może uratować komuś życie i zdrowie!