KWP w Kielcach na podium międzynarodowych mistrzostw w Hiszpanii! Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Drużyna piłkarska Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odniosła duży sukces podczas XXI Międzynarodowych Mistrzostw Policji w Piłce Nożnej Siedmioosobowej, które odbyły się w hiszpańskim Cambrils w dniach 14–17 maja 2026 roku. W prestiżowym turnieju udział wzięło aż 30 drużyn reprezentujących formacje policyjne z wielu krajów Europy i świata. Reprezentanci świętokrzyskiego garnizonu wywalczyli znakomite 3 miejsce, potwierdzając wysoki poziom sportowy i ogromne zaangażowanie.

Turniej od samego początku stał na bardzo wysokim poziomie. Już mecze grupowe były niezwykle wymagające i dostarczyły wielu sportowych emocji. Drużyna KWP Kielce w meczach grupowych zmierzyła się z:

Policia Local Tudela - wygrana 1:0,

- wygrana 1:0, Policia Local Las Rozas - przegrana 2:3,

- przegrana 2:3, Policia Local Oleiros - remis 1:1.

Równie trudna okazała się faza pucharowa. Funkcjonariusze z Kielc pokazali charakter oraz doskonałą współpracę zespołową, co pozwoliło im awansować do ścisłej czołówki turnieju pokonując po drodze drużyny Policia Local Tudela oraz Club Esportiu MMEE. Nasi policjanci po ogromnie emocjonującym spotkaniu półfinałowym z drużyną Policia Foral Navarra, gdzie o ostatecznym wyniku przesądziły dopiero rzuty karne, zmierzyli się w meczu o najniższy stopień podium.

W meczu o 3 miejsce reprezentanci KWP w Kielcach spotkali się z Cegub G. U. Barcelona i zaprezentowali się znakomicie, odnosząc pewne i przekonujące zwycięstwo 4:1. Spotkanie było zwieńczeniem kilku dni ciężkiej rywalizacji oraz dowodem wysokich umiejętności sportowych polskiej drużyny.

Udział w mistrzostwach był jednak nie tylko sportową rywalizacją, ale również doskonałą okazją do międzynarodowej integracji środowiska policyjnego. Mając na uwadze, że w obecnym roku przypada setna rocznica sportu w Policji funkcjonariusze mieli możliwość wymiany doświadczeń, poznania specyfiki służby w innych krajach oraz nawiązania nowych znajomości i przyjacielskich relacji z policjantami z różnych części świata. Tego rodzaju wydarzenia wzmacniają współpracę międzynarodową oraz budują pozytywny wizerunek polskiej Policji poza granicami kraju.

Sukces drużyny KWP w Kielcach jest powodem do dumy dla całego garnizonu świętokrzyskiego i potwierdza, że policyjny sport stanowi ważny element integracji, promocji zdrowego stylu życia oraz budowania ducha zespołowego. Zdobycie 3 miejsca zawodnicy zadedykowali swojemu koledze z drużyny mł. asp. Łukaszowi Olszewskiemu, który z powodu poważnej kontuzji nie mógł polecieć razem z drużyną na turniej.

(KWP w Kielcach)