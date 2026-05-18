Błyskawiczna wymiana informacji doprowadziła do zatrzymania 36-latka podejrzanego o pobicie Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki sprawnej współpracy policjantów z Kielc oraz funkcjonariuszy z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach w miniony czwartek zatrzymany został 36-letni Kielczanin. Mężczyzna podejrzewany jest o udział w pobiciu 56–latka, które skutkowało jego śmiercią. Do zatrzymania doszło na parkingu przy autostradzie A4, podczas podróży w kierunku Wrocławia. Następnego dnia 36-latek został doprowadzony do prokuratury i sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Podejrzany usłyszał zarzut pobicia.

Na początku maja br. dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym w rejonie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu Policji I w Kielcach oraz załogę ratownictwa medycznego. Mężczyzna z widocznymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Już wtedy mundurowi ustalili, że do obrażeń 56-latka ktoś mógł się przyczynić. Niestety, kilka godzin później do dyżurnego wpłynęła tragiczna informacja o śmierci mieszkańca Kielc.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy szczegółowo analizowali zabezpieczone ślady, monitoring oraz informacje pozyskane od świadków. Z ustaleń śledczych wynikało, że do zdarzenia doszło podczas rozmowy 56-latka z innym, nieznanym mu mężczyzną, który z nieustalonych na ten moment przyczyn zaatakował swojego rozmówcę, zadając mu - jak się finalnie okazało - śmiertelne obrażenia. Po wszystkim agresor oddalił się z miejsca.

Kieleccy kryminalni szybko wytypowali osobę podejrzewaną i ustalili, że 36-letni Kielczanin może próbować opuścić kraj. Kluczowe znaczenie miała błyskawiczna wymiana informacji pomiędzy jednostkami Policji. Funkcjonariusze z Kielc nawiązali współpracę z mundurowymi z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, którzy dzięki sprawnemu przepływowi informacji oraz skoordynowanym działaniom w miniony czwartek na terenie MOP w Proboszczowicach przy autostradzie A4 zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który pojazdem typu bus przemieszczał się w kierunku Wrocławia.

W miniony piątek 36-latek został doprowadzony do prokuratury oraz sądu. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.