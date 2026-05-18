Policjanci odzyskali skradzione pojazdy i zatrzymali dwóch mężczyzn Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże pojazdów. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie. Na posesji znaleźli inne samochody oraz tablice rejestracyjne pochodzące z przestępstwa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzięki dobremu rozpoznaniu i zaangażowaniu policjantów z Gdańska, prowadzących czynności zawiązane z kradzieżą pojazdu, do której doszło kilka dni wcześniej na terenie miasta, ustalono miejsce, gdzie może znajdować się skradziony samochód.

W minioną środę funkcjonariusze podjechali pod ustalony wcześniej przez nich adres. Podczas sprawdzenia posesji kryminalni zauważyli lawetę mającą mieć wiązek z przestępstwem oraz skradziony pojazd. Na miejscu zatrzymano dwóch mieszkańców Gdańska w wieku 52 i 56 lat.

W trakcie dalszych czynności policjanci zabezpieczyli kolejne pojazdy, które były częściowo zdemontowane. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli tablice rejestracyjne przypisane do kradzionych pojazdów, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące mieć związek z przestępstwem.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do jednostki Policji, a następnie osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży pojazdów, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.