„Tajny księgowy” zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj 7 maja br. kryminalni z Komisariatu Policji II w Krakowie ustalili i zatrzymali na gorącym uczynku 20-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na legendę”. Dzień wcześniej młody mężczyzna, podając się za „tajnego księgowego” odebrał ponad 170 tys. złotych od 42-latki, która uwierzyła w zmyśloną przez przestępców historię. Obywatel Ukrainy odpowie również za kradzież kart kredytowych.

6 maja br. do policjantów z Komisariatu Policji II w Krakowie zgłosiła się 42-letnia mieszkanka powiatu krakowskiego, która padła ofiarą tzw. oszustwa na legendę. Kobieta odebrała telefon od rzekomego pracownika banku, który przekazał jej, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na jej dane. Następnie 42-latka została poinstruowana, że chcąc ocalić swoje oszczędności musi „wyzerować” swoją zdolność kredytową i w tym celu zaciągnąć wysokie pożyczki. Postępując zgodnie z poleceniami oszustów zaciągnęła kredyty w wysokości 170 tys. złotych, a uzyskaną gotówkę zapakowała do reklamówki i przekazała mężczyźnie, który podawał się za „tajnego księgowego” i zgłosił się po jej odbiór. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą przestępców zgłosiła się do policyjnej jednostki.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Krakowie, którzy wytypowali osobę, mogącą podawać się za „tajnego księgowego”. Ponadto uzyskali informację, że mężczyzna prawdopodobnie próbuje oszukać kolejną ofiarę. Kryminalni pojechali w rejon Grzegórzek, gdzie zauważyli osobę odpowiadającą posiadanemu przez nich rysopisowi, która poruszała się w rejonie jednej z placówek bankowych. Policjanci wkroczyli do akcji i zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna został wylegitymowany, jak się okazało to 20-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze przewieźli zatrzymanego do komisariatu, gdzie przeszukali go i wykonali z jego udziałem niezbędne czynności. W trakcie sprawdzenia mężczyzny okazało się, że posiada on przy sobie cudze karty bankomatowe.

Zebrany przez śledczych z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutu oszustwa oraz kradzieży kart kredytowych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres trzech miesięcy. Za oszustwo oraz kradzież obywatelowi Ukrainy grozi do 8 lat więzienia.