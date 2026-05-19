Fałszywe inwestycje w akcje spółki Skarbu Państwa - CBZC rozbiło grupę oszustów Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania wymierzone w grupę osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z tzw. oszustw inwestycyjnych. Policjanci CBZC zatrzymali w tej sprawie 3 osoby, którym przedstawiono łącznie 14 zarzutów, a straty sięgają ponad 1 miliona złotych. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu.

Mechanizm działania grupy polegał na zachęcaniu pokrzywdzonych do wpłacania środków w ramach inwestycji w akcje spółki Skarbu Państwa.

W rzeczywistości oszuści otrzymywali pieniądze na przygotowane rachunki bankowe. Następnie pozyskane w ten sposób środki wpłacali do bitomatów na wykorzystane w przestępczym procederze adresy portfeli kryptowalutowych. Ustalono, że sprawcy celowo zakładali wiele rachunków bankowych, w różnych bankach w celu odbioru wyłudzonych środków finansowych, a następnie po fizycznej wypłacie w oddziałach banku, wpłacali środki do bitomatu. Działania te zmierzały do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych środków.

Sprawcy powielali ten schemat, a w wyniku prowadzonych przez siebie operacji finansowych "przepuścili" przez swoje konta ponad 1 mln 200 tys. złotych.

Ponadto policjanci CBZC ustalili, że sprawcy za wykonywane przez siebie transakcje uzyskiwali prowizję, przez co uczynili sobie z tych działań stałe źródło dochodu.

W ramach skoordynowanych działań funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod koniec kwietnia br. przeprowadzili czynności na terenie województwa śląskiego, w trakcie których zatrzymano 3 osoby. Przedstawiono im łącznie 14 zarzutów dotyczących pomocnictwa co do oszustw inwestycyjnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego oraz prania pieniędzy. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju. Ponadto policjanci CBZC przeprowadzili 4 przeszukania, podczas których zabezpieczono karty płatnicze, laptopy oraz telefony komórkowe.

