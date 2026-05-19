Areszt tymczasowy dla 32-letniego „odbieraka” Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej wytypowali i zatrzymali mężczyznę, który uczestniczył w oszustwie metodą „na wnuczka”. Funkcjonariusze ustalili, że 32-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego, w całym procederze, pełnił funkcję tzw. „odbieraka”. Mężczyzna został zatrzymany dwa dni po tym, jak od zmanipulowanej seniorki odebrał pieniądze. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Przed północą 85-latka odebrała telefon. Nieznajomy, z którym rozmawiała podał się za policjanta. W rozmowie seniorka usłyszała, że jej córka na czerwonym świetle wtargnęła na przejście dla pieszych, a kierująca pojazdem chcąc uniknąć potrącenia jej, gwałtownie skręciła i uderzyła w latarnię.

Oszust podający się za funkcjonariusza wmówił seniorce, że jej córka w tym zdarzeniu odniosła obrażenia w postaci złamania kości nosa i wybitych zębów. Miała jej też grozić kara pozbawienia wolności - dokładnie 6,5 roku. Aby cała zmyślona historia była jeszcze bardzie wiarygodna, po chwili rozmowę przejęła kobieta, która podszyła się pod córkę 85-latki. Oszustka płakała i prosiła ją o pomoc.

Mieszkanka Rzeszowa została tak zmanipulowana, że uwierzyła w całą historię. Spakowała do reklamówki pieniądze w kwocie 98 tysięcy oraz złotą biżuterię i wyrzuciła przez balkon na chodnik. Pakunek z chodnika zabrał nieznany mężczyzna.

Seniorka o tym, że została oszukana zorientowała się nazajutrz, gdy zadzwoniła do córki, która oświadczyła, że żadnego wypadku nie było, o ona sama jest w pracy.

Zawiadomieni o przestępstwie policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej przystąpili do wyjaśniania okoliczności oszustwa. Ich drobiazgowa i skrupulatna praca przełożyła się na to, że dwa dni później wytypowali mężczyznę, mogącym mieć związek ze sprawą. Na terenie województwa małopolskiego, zatrzymali typowanego sprawcę.

To 32-letni mieszkaniec Stalowej Woli, którego przewieźli do komendy miejskiej. Zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający, aby przedstawić mu zarzut przestępstwa oszustwa na szkodę 85-letniej mieszkanki naszego miasta.

Akta sprawy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. W poniedziałek, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd do wniosku prokuratora przychylił się i zastosował wobec 32-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo może mu grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.