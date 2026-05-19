Odpowiedzą za korupcję menadżerską Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości po 50 tysięcy złotych, a także zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami to konsekwencje, jakie poniosły 2 osoby podejrzane o przestępstwo tzw. korupcji menadżerskiej. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie.

Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie dotyczące żądania i przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze - wiceprezesów zarządu w stowarzyszeniu mającym siedzibę w Krośnie i które zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizacje szkoleń.

Policjanci ustalili, że mieszkanka powiatu krośnieńskiego, prowadząca własną działalność gospodarczą w zakresie organizacji, prowadzenia szkoleń i rekrutacji uczestników szkoleń, zawarła umowy ze stowarzyszeniem, który w ramach swojej działalności zajmowało się dofinansowaniem szkoleń ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Po zrealizowaniu pierwszego szkolenia początkiem listopada 2025 roku, w trakcie rozliczania go, dwie kobiety pełniące funkcję wiceprezesów zarządu jednego ze stowarzyszeń w Krośnie, w zamian za rozliczenie całości szkolenia i wypłaty należnych środków finansowych wynikających z podpisanej umowy - zażądały od wykonawcy szkolenia pieniędzy tj. 12 tysięcy zł w gotówce.

W grudniu 2025 roku, po zakończeniu drugiego szkolenia wiceprezeski zarządu ponownie zażądały doręczenia im żądanej kwoty 12 tysięcy złotych i dodatkowo, w zamian za pozytywne rozliczenie i udzielnie dofinansowania na drugie szkolenie, zażądały od osoby realizującej szkolenia przekazania im kolejnych pieniędzy tym razem 15 tysięcy złotych.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, iż żądana kwota 12 tysięcy złotych, została wręczona ww. prezeskom w grudniu 2025 roku.

Prokurator na podstawie zebranego materiału dowodowego wydał postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury wiceprezesek zarządu - 45 i 49-latki.

W minionym tygodniu, funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie zatrzymali obie kobiety. Po wykonanych czynnościach w miejscach ich zamieszkania i w siedzibie stowarzyszenia zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw z art. 296a § 1 Kodeksu karnego, tj. tzw. korupcji menadżerskiej.

Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego po 50 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Wydział do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie przypomina, że przepisy Kodeksu karnego przewidują tzw. klauzulę niekaralności dla osób wręczających korzyści majątkowe lub osobiste. Zgodnie z art. 229§6 k.k., sprawca nie podlega karze, jeżeli dobrowolnie zawiadomi organy ścigania o popełnionym przestępstwie oraz ujawni wszystkie istotne okoliczności sprawy, zanim organy te powezmą o niej informację. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest działanie z własnej inicjatywy oraz pełna wiarygodność przekazanych informacji.

W związku z tym wszystkie osoby posiadające informację o takim procederze mogą skontaktować się z Wydziałem do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie osobiście lub pod nr telefonu 47 821 2940.

(KWP w Rzeszowie / kp)