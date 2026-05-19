Z pomocą przybyli dzielnicowi Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Czujni dzielnicowi błyskawicznie i skutecznie pomogli wołającej o pomoc starszej kobiecie. Seniorka nie mogła wydostać się z domu i bardzo źle się czuła. Dzielnicowy po drabinie wszedł przez okno i zaopiekował się kobietą. Odnalazł klucze i otworzył drzwi. Na miejsce, z uwagi na złe samopoczucie starszej pani, wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał ją do szpitala. Powiadomiono również pracowników OPS-u.

Dzielnicowi przejeżdżali ulicą Zamieniecką. W pewnym momencie zauważyli, że w oknie jednego z mieszkań, na parterze starsza pani wzywa pomocy.

Natychmiast się zatrzymali i pobiegli sprawdzić co się stało. Kobieta cały czas powtarzała, że nie może wydostać się z mieszkania i bardzo źle się czuje.

Dzielnicowi zorganizowali drabinę - pożyczyli ją z pobliskiej kwiaciarni, jeden z nich wszedł do mieszkania kobiety przez okno. W pierwszej kolejności zaopiekował się panią, sprawdził, czy nie wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy. Potem odnalazł zaginione klucze i otworzył drzwi. W międzyczasie na miejsce przybył wezwany przez policjantów Zespół Ratownictwa Medycznego. Kobieta została zabrana do szpitala.

Powiadomiono też Ośrodek Pomocy Społecznej. Do domu seniorki przybyły pracownice, które się nią opiekują.

Po raz kolejny dzielnicowi udowodnili, że hasło "Pomagamy i Chronimy" to nasza dewiza i towarzyszy nam w codziennej służbie.